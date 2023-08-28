The Guardian: Тысячи птиц решили питаться на свалке в Испании и не улетать на юг

Десятки тысяч аистов, черных коршунов и стервятников решили остаться на юге Испании и питаться на свалке вместо того, чтобы лететь на зимовку в Африку.

Десятки тысяч аистов, черных коршунов и стервятников решили остаться на юге Испании и питаться на свалке вместо того, чтобы лететь на зимовку в Африку.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, о необычном предпочтении перелетных птиц рассказали орнитологи.

Испанское орнитологическое общество Birdlife (SEO Birdlife) насчитывает стабильную популяцию аистов в приблизительно 37 тысяч особей рядом со свалкой в муниципалитете Лос-Барриос, недалеко от города Кадис. На этот полигон сбрасывают отходы 400 тысяч человек, которые проживают в окрестностях Гибралтарского пролива.

По словам специалистов, до недавнего времени белые аисты перелетали через пролив и зимовали в Африке. Когда свалки разрослись, птицы сочли нецелесообразным совершать 3000-километровое путешествие, так как смогут найти на полигонах достаточное количество пищи.

"Птицы часто питаются со свалок, но то, что мы видим, - это изменение в миграционном поведении, особенно в случае белых аистов", - отметил представитель SEO Birdlife Хесус Пинилья.

Однако, питаясь на свалках, животные поглощают микропластик и частицы тяжелых металлов, а потом распространяют эти загрязнения на сельскохозяйственные территории, что негативно сказывается на урожаях, предупредил эксперт. Орнитологи предполагают, что на поведении птиц сказались также жара и длительная засуха - аисты, которым для размножения и питания нужны водно-болотные угодья, могли произвести на свет меньше молодых особей.