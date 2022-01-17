Tesla представила новую версию электрокара Model S

Tesla представила новую версию своего популярного автомобиля Model S.

Tesla представила новую версию своего популярного автомобиля Model S.

Как передает Report, об этом сообщает издание Electrek .

Обновленная версия лифтбека была продемонстрирована на Тайване. Журналисты отметили, что впервые компания начинает продажу новых автомобилей за пределами США. Model S получил некоторые косметические нововведения. В частности, электрокар вышел с матричными фарами, которые представлены в последних модификациях Model 3 и Model Y.

Электромобиль также получил новый порт Combined Charging System (CCS) для зарядки аккумулятора. С номерного знака исчезла окантовка, что, по мнению авторов, упрощает внешний вид машины. Ожидается, что в ближайшее время Tesla запустит производство данной версии машины и заменит ей все ранее существующие модели.

По мнению специалистов, новая версия Tesla Model S практически в неизменном виде появится на рынке США. «Единственное изменение, которое может не попасть в североамериканскую версию, — это увеличенный зарядный порт для поддержки разъема CCS», — отметили журналисты.

Tesla Model S - пятидверный электромобиль, производство которого стартовало в 2012 году. Журналисты отметили, что дизайн лифтбека кардинально не менялся с момента выхода первого поколения.