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Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck

Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck

Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, американская компания Tesla, специализирующаяся на электрических автомобилях, представила свое новое изделие - пикап Cybertruck. Дизайн сделан по образцу научно-фантастического фильма "Бегущий по лезвию", действие которого происходит в ноябре 2019 года. Самая дешевая модель Cybertrack будет продаваться за 39 990 долларов, модель с запасом хода 300 миль - за 49 990 долларов и, наконец, "топовая" комплектация с запасом хода в 500 миль и с тремя электромоторами - от 69 990 долларов.

"На данный момент уже 146 тысяч заказов, 42% выбрали с двумя моторами, 41% - с тремя и 17% с одним. Без какой-либо рекламы и платного продвижения", - написал Маск в Twitter. Наиболее популярным комментарием к записи стало замечание о том, что "мемы – лучшая форма бесплатной рекламы".

Во время презентации автомобиля Маск заявил, что новый грузовик в буквальном смысле пуленепробиваемый — для дверей используется тот же сплав, что и при создании космических ракет SpaceX. Однако ударопрочное стекло машины разбили во время демонстрации прямо на сцене, Маск на это заметил, что стальной шарик, с помощью которого это было сделано, отлетел в сторону и в салон не попал.

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