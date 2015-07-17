Террорист Брейвик будет изучать политологию

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Норвежский террорист Андерс Брейвик поступил в Университет Осло на бакалаврскую программу по политологии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает администрация норвежского университета. Террорист будет проходить обучение у себя в тюремной камере.

Ректор университета Оле Петтер Оттерсен заявил, что все заключенные норвежских тюрем могут получить высшее образование в Норвегии, если их уровень подготовки отвечает требованиям приемной комиссии.

Напомним, А.Брейвик 22 июля 2011 года организовал взрыв в правительственном квартале Осло, в результате которого погибли восемь человек, и стрельбу в молодежном лагере рабочей партии Норвегии на острове Утёйя, при которой погибли 69 человек. Террорист был приговорен к 21 году тюрьмы, но срок заключения может быть продлен на неопределенное время.