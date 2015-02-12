Терминал третьего аэропорта Стамбула будет крупнейшим в мире

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Терминал строящегося третьего аэропорта Стамбула будет занимать площадь 920 тыс. кв. м и станет крупнейшим в мире, заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу.

По словам Давутоглу, первый этап строительства аэропорта планируется завершить в октябре 2017 года, когда будут введены в эксплуатацию две взлетно-посадочные полосы и терминал с пропускной способностью 90 млн. пассажиров в год.

После введения в эксплуатацию третьей ВПП летом 2018 года пассажиропоток составит 120 млн., а в дальнейшем планируется довести его до 150 млн. человек. По словам Давутоглу, общая стоимость проекта составит 32 млрд. евро.

"Проект такого масштаба реализуется турецкими компаниями. Это прекрасный показатель того уровня, которого достигла экономика Турции, в частности ее строительная отрасль", — сказал турецкий премьер. По его словам, в ходе строительства будут трудоустроены 30 тыс. человек, а всего новый аэропорт позволит создать 120 тыс. рабочих мест.

Давутоглу добавил, что вопреки высказываемым опасениям местных жителей и экологов, строительство аэропорта не нанесет вреда окружающей среде и не приведет к вырубке окружающих Стамбул лесных массивов, отмечает Report со ссылкой на РИА Новости.