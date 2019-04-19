Тереза Мэй выступила в качестве ассистента во время спортивного состязания - ВИДЕО

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приняла участие в качестве ассистента, разделяющего потоки бегунов, в предпасхальном 10-километровом забеге, который состоялся в пятницу на территории британского избирательного округа Мейденхед к западу от Лондона.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Глава британского правительства не ограничилась тем, что указывала направления движения потоков, но и разливала воду из графина в десятки стаканов.

Одетая, как и другие ассистенты, в желтый жилет с надписью Marshal, премьер вела себя на публике очень свободно и раскованно. Так, одних бегунов она приветствовала ударом ладони о ладонь, а другим не отказывала в совместном селфи. К тому же присутствовавшие на забеге быстро заметили, что еще одним ассистентом на мероприятии является супруг главы правительства Филип Мэй.

Впрочем, жители Мейденхеда уже успели привыкнуть к тому, что Тереза Мэй, представляющая этот округ в британском парламенте с 1997 года, нередко появляется на публичных мероприятиях, и, в частности, старается не пропускать воскресных церковных служб в храме близ деревни Соннинг храме. Там у них с мужем есть загородный дом, известный обилием любимых премьером кулинарных книг.

Мэй прибыла в Мейденхед, завершив непродолжительный отпуск в Уэльсе, где она вместе с мужем занималась своим любимым видом отдыха - пешими прогулками по горной местности.