​Температура воздуха в Антарктике установила рекорд

В Антарктике зафиксирована рекордно высокая температура.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, она поднялась до +18,3°С.

По данным экспертов Всемирной метеорологической организации, такая температура нехарактерна даже для летнего периода в данной части света. За последние 50 лет температура там увеличилась почти на 3 градуса Цельсия.

Специалисты отмечают, что Антарктида находится в числе тех регионов планеты, которые нагреваются быстрее остальных. Согласно данным ВМО, с 1979 года по 2017 год площадь ледяного покрова в Антарктике с ежегодно сокращается в шесть раз.

Отметим, что в августе 2019 года генсек ООН Антониу Гутерреш объявил "чрезвычайную климатическую ситуацию" на планете.