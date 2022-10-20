Телескоп James Webb сделал новые снимки Столпов Творения и передал их ученым. На снимках изображены скопления газа в центральной части туманности Орел, из которых формируются звезды.
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"Новые снимки Столпов Творения, сделанные телескопом Webb, помогут исследователям модернизировать их модели образования звезд за счет более точного подсчета новообразованных звезд", - отметили в НАСА.
Исследователи рассказали, что эти столпы состоят из холодного межзвездного газа и пыли, которые временами кажутся полупрозрачными в ближнем инфракрасном свете.
Столпы Творения впервые были запечатлены в 1995 году орбитальным телескопом "Хаббл". Новые снимки помогут НАСА обновить свои модели звездообразования, определив более точное количество образовавшихся звезд, а также количество газа и пыли в районе.