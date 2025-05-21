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Телескоп "Хаббл" запечатлел кольцо Эйнштейна, состоящее из трех галактик

Телескоп "Хаббл" запечатлел кольцо Эйнштейна, состоящее из трех галактик Орбитальный телескоп "Хаббл" недавно получил снимки сразу трех галактик, образующих явление, известное как кольцо Эйнштейна.
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21 мая 2025 г. 02:37
Телескоп Хаббл запечатлел кольцо Эйнштейна, состоящее из трех галактик

Орбитальный телескоп "Хаббл" недавно получил снимки сразу трех галактик, образующих явление, известное как кольцо Эйнштейна.

Как передает Report, об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

На снимке можно увидеть, как две галактики, которые выглядят как две красные дуги, будто бы окружают ярко-белую точку, находящуюся на переднем плане. Эта точка - эллиптическая галактика.

По данным NASA, галактики находятся в 19,5, 5,5 и 2,7 млрд световых лет от Земли соответственно.

Как объясняют исследователи, любое скопление материи большой массы, в том числе темной материи, взаимодействует с электромагнитным излучением и заставляет его менять направление подобно тому, как оптические линзы преломляют световые лучи. В некоторых случаях это помогает астрономам увидеть сверхдальние объекты, которые были бы недоступны для наблюдения с Земли без помощи подобных гравитационных линз.

В особенно редких случаях эти далекие объекты и линзирующий объект находятся на одной прямой с Землей. В результате возникает так называемое кольцо Эйнштейна - структура, которая представляет собой увеличенное и искаженное до кольцеобразной формы изображение сверхдальнего объекта. Каждое такое кольцо привлекает большое внимание со стороны ученых, так как его можно использовать для изучения ранней Вселенной и ее трехмерной структуры.

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