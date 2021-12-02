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Телепроповедник и противник вакцинации умер от последствий COVID-19

Телепроповедник и противник вакцинации умер от последствий COVID-19 Глава телесети Daystar Television Network, телевизионный проповедник Маркус Лэмб умер от последствий COVID-19.
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2 декабря 2021 г. 07:59
Телепроповедник и противник вакцинации умер от последствий COVID-19

Глава телесети Daystar Television Network, телевизионный проповедник Маркус Лэмб умер от последствий COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду телекомпания CBS.

Отметим, что ранее сам Лэмб и его площадка активно выступали против прививок.

"С тяжелым сердцем сообщаем, что Маркус Лэмб, председатель и основатель Daystar Television Network покинул этот мир. Семья просит соблюдать ее право на неприкосновенность частной жизни", - указано на официальной странице телесети в Twitter. Лэмбу было 64 года.

Как поясняет CBS, несколько недель назад телеевангелист заразился коронавирусом. "У него диагностировали ковид, началась пневмония. У него были хронические заболевания - диабет, но он старался следить за здоровьем", - рассказала его жена. Ранее в ходе одной из передач она призвала зрителей молиться об очищении легких ее мужа от вызванной коронавирусом пневмонии, когда тот был в больнице, чтобы они "могли отключить его от (аппарата подачи) кислорода и забрать домой".

Daystar Television и ее сайт стали площадкой для распространения дезинформации о COVID-19 и пандемии, отмечает телекомпания. Множество часов эфирного времени было отдано активным противникам прививок (не только от коронавируса) и карантинных мер, сторонникам различных теорий заговора. Телесеть рекламировала не одобренные медиками способы лечения COVID-19, такие как ивермектин (средство против паразитов).

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