​Телеканалы одновременно показали одинаковых экспертов в прямом эфире - ВИДЕО

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Две федеральных телеканала показали в прямом эфире два ток-шоу с одними и теми же экспертами в одно и то же время.

Как передает Report со ссылкой на Лента.ру, при этом передачи "Время покажет" на Первом канале и "Место встречи" на НТВ шли под знаком "прямой эфир" днем 29 февраля.

Их трансляция совпала с точностью до нескольких минут. На "Первом" обсуждалась ситуация с актером Валерием Николаевым и его ДТП, а в эфире НТВ — перемирие в Сирии.

Ведущий "Время покажет" Петр Толстой на 13-минуте программы получает сообщение, что депутата Госдумы Михаила Старшинова, который находится в студии, показывают в другом прямом эфире.

После этого Толстой обращается к депутату как к "специалисту по Сирии" и добавляет, что тот на другом канале в данный момент комментирует соответствующую тему.

Кроме того, в обеих передачах присутствуют и другие выступающие, в том числе президент Института региональных проектов и законодательства Борис Надеждин и американский журналист Майкл Бом.

В обоих прямых эфирах они одинаково одеты. Кроме того, отмечается сходство форматов ток-шоу (ведущие — женщина и мужчина), а также сходство студий.