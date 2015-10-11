​Техасский пенсионер построил паровозик для уличных собак - ВИДЕО

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Юджин Бостик из техасского города Форт-Уэрт на старости лет стал машинистом поезда для уличных собак.

Как передает Report, 80-летний мужчина построил цепь из «вагончиков», на которых он катает животных по городу.

Бостик рассказал изданию The Dodo, как так вышло. Мужчина и его брат живут на тупиковой улице, и иногда люди приводят туда собак и бросают их. Бостик с братом начали кормить животных, ухаживать за ними и возить в ветеринарную клинику на стерилизацию. Они также соорудили для брошенных собак домик.

Так продолжалось годами, но однажды Бостик увидел человека, который ехал на тракторе, везущем цепочку тележек с камнями. Тогда-то он и решил сделать собачий поезд из пластиковых бочек.

Теперь один-два раза в неделю техасский пенсионер сажает девять собак, которые сейчас находятся у него на попечении, в вагончики и катает их по улицам города, вывозит в лес или останавливается подышать воздухом у ручья.

Юджин Бостик утверждает, что собакам очень нравится кататься: увидев, что он выезжает на тракторе, они прибегают и запрыгивают на свои места.