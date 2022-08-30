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Тающие ледники Гренландии могут поднять уровень мирового океана на 78 сантиметров

Тающие ледники Гренландии могут поднять уровень мирового океана на 78 сантиметров Таяние гренландских льдов может привести к поднятию уровня мирового океана на 27 сантиметров в ближайшие полтора столетия.
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30 августа 2022 г. 14:50
Тающие ледники Гренландии могут поднять уровень мирового океана на 78 сантиметров

Таяние гренландских льдов может привести к поднятию уровня мирового океана на 27 сантиметров в ближайшие полтора столетия.

Как передает Report, статья об этом опубликована в Nature Climate Change.

Авторы работы считают, что этого нельзя избежать даже если человечеству удастся выполнить планы по сокращению выбросов углекислого газа. "Подъем моря минимум на 27 сантиметров произойдет вне зависимости от того, что мы будем делать дальше", — отмечает сотрудник Геологической службы Дании и Гренландии Уильям Колген.

Такой подъем соответствует превращению в жидкую воду 110 трлн тонн льда.

Это удалось выяснить с помощью спутников снимков гренландского льда, сделанных в 2000-2019 годах. При этом прогнозы показывают, что если выбросы парниковых газов останутся на современном уровне, таяние может ускориться, в результате чего уровень мирового океана возрастет на 78 сантиметров. При этом в 2013-2021 годы океан поднимался на 4,5 миллиметров в год, что вдвое больше чем в 1990-х годах.

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