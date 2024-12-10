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Таяние ледников в Альпах сместило границу Швейцарии и Италии

Таяние ледников в Альпах сместило границу Швейцарии и Италии Американские ученые из Колумбийского университета пришли к выводу, что участок государственной границы между Италией и Швейцарией в Альпах поменял местоположение из-за таяния горных ледников.
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10 декабря 2024 г. 07:07
Таяние ледников в Альпах сместило границу Швейцарии и Италии

Американские ученые из Колумбийского университета пришли к выводу, что участок государственной границы между Италией и Швейцарией в Альпах поменял местоположение из-за таяния горных ледников.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы на сайте Климатической школы Колумбийского университета (CCS).

Речь идет о ледниках на пике Маттерхорн — одной из высочайших альпийских вершин. В течение многих десятилетий они служили естественным рубежом между двумя странами. Однако в последние годы льды сместились в сторону Италии из-за глобального потепления.

Чтобы устранить неточность, Италия и Швейцария договорились о корректировке государственной границы.

По словам ученых, жителей обеих стран в большей степени беспокоят не территориальные вопросы, а таяние многолетней мерзлоты и утрата снежного покрова. Эти процессы приводят к оползням, угрожающим населению горных районов.

Недавний сдвиг — не первый случай, когда альпийским странам пришлось перерисовывать свою границу, чтобы отразить перемены в естественных рубежах.

В 2006 году Италия и Австрия подписали соглашение о подвижной границе, чтобы учесть изменения в определяющих снежных полях и ледниках, которые когда-то считались стабильными.

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Версия на азербайджанском языке Əriyən dağ buzları İsveçrə ilə İtaliya arasındakı sərhədi dəyişib

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