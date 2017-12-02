Тайсон: Я мусульманин в сердце своем, и умру мусульманином

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ "Ислам мне помог, потому что я тот, кто я есть. Я мусульманин в сердце своем, и я умру мусульманином". Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Казахстана, об этом заявил легендарный боксер Майк Тайсон, выступая на Synergy Global Forum в Алматы.

Выступая на форуме, Тайсон рассказал также о себе, своих ценностях, отношении к детям.

"Конечно, я совершаю ошибки, но это направляет меня в правильном направлении. "Я доверял не тем людям… Это была моя вина, потому что впустил их в свою жизнь, я должен был их не впускать. Вы не жертва, вы победитель. Поэтому вам надо принять ответственность – кого вы впускаете в свою жизнь. И если вы совершаете ошибки, вам надо начать все заново", - заявил он.

"Мое самое большое достижение – это мои дети", считает боксер.

"Мои ценности: первое — заботься о детях, я ответственен за счастье моих детей, второе – честность, третье – делать все, что могу делать. Три основные ценности".