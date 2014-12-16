​Ученый выяснил причину загрязнения мрамора на мечети Тадж-Махал

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Американский эколог выяснил, почему ярко-белый мрамор Тадж-Махала — одного из выдающихся памятников индийской архитектуры — становится коричневым и какие меры необходимо принять для остановки данного процесса.

Как передает Report, известно, что мечеть-мавзолей в Агре желтеет из-за загрязнения окружающей среды, однако ученые не выясняли, что именно лежит в основе этого процесса.

Во время путешествия по Индии эколог Майк Берджин (Mike Bergin) из Технологического института штата Джорджия обратил внимание на то, как рабочие кладут специальные очищающие маски на мраморные плиты Тадж-Махала. Раз коричневый слой снимается только белой глиной, без воды, то источником грязи должны быть крошечные водонерастворимые частицы в воздухе, решил ученый.

Затем Берджин и его коллеги начали приклеивать к зданию специальные мраморные плитки. Спустя несколько месяцев плитки отправили в лабораторию. Выяснилось, что мрамор покрыт пылью и частицами углерода, поглощающими свет: именно они и придают Тадж-Махалу желто-коричневую окраску. Берджин считает несостоятельными прежние версии (ранее виновниками загрязнения объявляли окисляющие поверхность памятника капли тумана и сернистый газ). По мнению ученого, в порче мавзолея виноваты не столько вредные промышленные производства, сколько выхлопные газы автомобилей, а также сжигание мусора и навоза жителями города.