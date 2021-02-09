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Сын Трампа набрал миллион подписчиков в своем Telegram-канале

Сын Трампа набрал миллион подписчиков в своем Telegram-канале Он публикует там сообщения почти каждый день. Это и ссылки на статьи и видео, семейные фото и короткие видеообращения по разным поводам.
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9 февраля 2021 г. 19:22

Сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший стал первым американским политическим деятелем, который набрал миллион подписчиков в своем канале в Telegram.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

По состоянию на 9 февраля их число составляет более одного миллиона двух тысяч человек.

Несмотря на то что его аккаунт был создан еще в июне 2019 года, о присоединении к мессенджеру Трамп-младший объявил в Твиттере только 23 января этого года. Если в Твиттере у него 6,7 миллиона подписчиков, то в Telegram на следующий день после этого твита их число было около 783 тысяч. Чтобы их количество увеличилось до миллиона, потребовалось около двух недель.

Тогда он объяснил свой призыв тем, что крупные соцсети занимаются цензурой. Это произошло на фоне того, что все аккаунты его отца были временно или постоянно заблокированы решением компаний.

"Нам нужно место, которое уважает свободу слова, чтобы я мог быть на связи с вами, ребята", - пояснил тогда Трамп-младший.

Он публикует там сообщения почти каждый день. Это и ссылки на статьи и видео, семейные фото и короткие видеообращения по разным поводам.

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