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Сын Маска официально сменил пол

Сын Маска официально сменил пол Суд округа Лос-Анджелес удовлетворил заявление 18-летнего Ксавьера Маска - трансгендерного человека и сына миллиардера Илона Маска - о смене пола и имени.
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24 июня 2022 г. 03:41
Сын Маска официально сменил пол

Суд округа Лос-Анджелес удовлетворил заявление 18-летнего Ксавьера Маска - трансгендерного человека и сына миллиардера Илона Маска - о смене пола и имени.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг телеканал NBC со ссылкой на судебный документ.

"Так как возражений нет, заявление на смену имени, смены пола и выдачи нового свидетельства о рождении одобрено", - приводит телеканал выдержку из документа. Отныне Ксавьер будет девушкой по имени Вивиан Дженна Уилсон.

Ранее портал TMZ сообщал, что, согласно заявлению, смена имени отпрыска Маска, который уже некоторое время идентифицирует себя как Вивиан Дженна Уилсон связана с гендерной идентичностью и с желанием быть официально признанной как женщина, а также с тем, что она "больше не живет с биологическим отцом и не хочет быть связанной с ним каким-либо образом".

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