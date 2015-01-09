Сын Джеки Чана приговорен к полугоду тюрьмы

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Суд в Пекине приговорил сына известного актера Джеки Чана к 6 месяцам тюремного заключения, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В декабре прокуратура предъявила 32-летнему Джейси Чану обвинение в содержании наркопритона. Судебное заседание по его делу длилось менее 1,5 часов.

Джейси Чан, также известный под именем Фан Цзумин, был задержан в сентябре в Пекине вместе со своим другом — известным тайваньским киноактером, 23-летним Кэ Чжэньдуном. Тест на наркотики, который прошли молодые люди, дал положительный результат. После задержания полиция провела обыск в квартире Джейси и обнаружила там 100 граммов марихуаны.

