Свадьба обернулась смертью семи человек от COVID-19

В американском штате Мэн свадьба обернулась вспышкой коронавируса, он был зафиксирован у 177 человек. Семеро в результате умерли.

В американском штате Мэн свадьба обернулась вспышкой коронавируса, он был зафиксирован у 177 человек. Семеро в результате умерли.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил американский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Случаи заболевания проанализировали в организации и выявили, что все случаи инфицирования связаны через свадебную церемонию, где было 55 гостей.

Первые положительные результаты получили спустя пять дней два гостя. На следующий день на симптомы пожаловались еще три человека. Позже коронавирус обнаружили уже у 27 гостей из 55, а также у сотрудников ресторана, где проходила свадьба. Затем COVID-19 стал передаваться в окружении этих людей.