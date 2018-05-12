Свадьба принца Гарри и Меган Маркл может принести британской экономике 680 млн долларов

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Британские компании, занимающиеся напитками и закусками, начали выпускать продукцию на тему свадьбы принца Гарри и американской актрисы и фотомодели Меган Маркл.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Sun.

В частности, уже появились упаковки печенья с надписью "В честь свадьбы принца Гарри и мисс Меган Маркл. Часовня Святого Георгия". Пивоварня близ Виндзора, где состоится свадебная церемония, стала выпускать новый эль "Виндзорские узы", используя американский хмель.

Только напитки и закуски, по оценке экспертов, принесут дополнительно британской экономике не менее £80 млн (свыше 108 млн долларов). В целом же бракосочетание принца, согласно предварительной оценке консалтинговой компании Brand Finance, должно будет принести экономике Соединенного Королевства не менее £500 млн (680 млн долларов).

В числе составляющих успеха специалисты называют наплыв туристов, в том числе из-за рубежа, прежде всего из США. Только в Виндзоре ожидается прибытие не менее 50 тыс. американцев, а всего в Соединенном Королевстве в эти дни побывают около 350 тыс. зарубежных гостей.

Примерно £200 млн (270 млн долларов), как подсчитали в Brand Finance, поступят от туризма, пользования транспортными услугами и от бронирования отелей. £150 млн (203 млн долларов) составят расходы по организации приуроченных к венчанию Гарри и Меган частных праздничных вечеринок и £50 млн (68 млн долларов) - на приобретение выпущенной к свадьбе памятной сувенирной продукции.

Свадебная церемония принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка - загородной резиденции королевы Елизаветы II.