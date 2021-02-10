Супруга Илона Маска захотела чипироваться

Популярная певица Граймс, супруга американского бизнесмена и изобретателя Илона Маска, заявила о готовности чипироваться уже в ближайшее время.

Популярная певица Граймс, супруга американского бизнесмена и изобретателя Илона Маска, заявила о готовности чипироваться уже в ближайшее время.

Как передает Report, своими планами она поделилась в Twitter-беседе с рэпером Lil Uzi Vert, который в начале февраля вживил себе в лоб огромный бриллиант, стоимость которого оценивается в 24 млн долларов США. Теперь он опубликовал пост о Neuralink, на что отреагировала жена Маска.

"Нацелимся на чипирование к 2022 году. Это экспериментальная операция, но если все пройдет удачно, мы получим "знания богов", - заявила Граймс.

Она также отметила, что Lil Uzi Vert может рассчитывать на один из чипов.

Маск до этого заявил, что специалисты компании Neuralink смогли установить чип в мозг обезьяны. По его словам, подопытное животное теперь "может играть в видеоигры с помощью своего мозга", а сам имплант безопасен для обезьяны.