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Супруга Илона Маска захотела чипироваться

Супруга Илона Маска захотела чипироваться Популярная певица Граймс, супруга американского бизнесмена и изобретателя Илона Маска, заявила о готовности чипироваться уже в ближайшее время.
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10 февраля 2021 г. 06:55
Супруга Илона Маска захотела чипироваться
Граймс и Илон Маск

Популярная певица Граймс, супруга американского бизнесмена и изобретателя Илона Маска, заявила о готовности чипироваться уже в ближайшее время.

Как передает Report, своими планами она поделилась в Twitter-беседе с рэпером Lil Uzi Vert, который в начале февраля вживил себе в лоб огромный бриллиант, стоимость которого оценивается в 24 млн долларов США. Теперь он опубликовал пост о Neuralink, на что отреагировала жена Маска.

"Нацелимся на чипирование к 2022 году. Это экспериментальная операция, но если все пройдет удачно, мы получим "знания богов", - заявила Граймс.

Она также отметила, что Lil Uzi Vert может рассчитывать на один из чипов.

Маск до этого заявил, что специалисты компании Neuralink смогли установить чип в мозг обезьяны. По его словам, подопытное животное теперь "может играть в видеоигры с помощью своего мозга", а сам имплант безопасен для обезьяны.

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