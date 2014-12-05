Суд в США отказался признать шимпанзе личностью

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Суд в американском городе Олбани (штат Нью-Йорк) в четверг отказал защитникам животных в признании содержащегося в неволе 26-летнего шимпанзе по кличке Томми личностью. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, иск в суд подала в декабре 2013 года американская общественная организация "Проект по защите прав животных" (Nonhuman Rights Project). Она утверждала, что Томми, живущий на одной из ферм в штате Нью-Йорк, "является не вещью, а личностью, обладающей когнитивными способностями", и наделен теми же правами, что и люди, в том числе правом на свободу. Защитники животных требовали признать, что содержание шимпанзе в "маленькой сырой клетке в темном сарае" является незаконным и Томми должен быть немедленно переселен в заповедник для приматов.

Однако суд пришел к выводу, что шимпанзе не могут иметь такие же права, как люди, поскольку не несут такую же социальную и юридическую ответственность. Суд постановил, что и права на свободу у Томми нет. А это значит, что владельцы обезьяны не обязаны выпускать ее на волю.