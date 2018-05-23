Суд в США запретил Трампу блокировать подписчиков в Twitter за критику

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Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Суд в США запретил Дональду Трампу блокировать подписчиков в Twitter за критику в его адрес.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC.

Соответствующий иск был подан в суд еще в 2017 году семью заблокированными американским лидером подписчиками.

По мнению истцов, микроблог должен служить площадкой для общественных споров и дискуссий, а разные взгляды не должны являться причиной тому, чтобы неугодные пользователи были заблокированы властями.

Рассмотрев дело, судья подчеркнула, что ситуацию не меняет даже тот факт, что данное должностное лицо является самим президентом США.