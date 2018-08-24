Суд в десятый раз отказал убийце Джона Леннона в помиловании

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ В США Дэвид Чепмен, осуждённый за убийство музыканта Джона Леннона, вновь получил отказ в помиловании от Комиссии по условно-досрочному освобождению, передает Report со ссылкой на New York Daily News.

Приговорённый судом к пожизненному заключению 63-летний Чепмен пытается выйти на свободу таким способом уже десятый раз, но постоянно терпит фиаско.

Своё решение комиссия обосновала тем, что освобождение убийцы Джона Леннона "было бы несовместимо с благосостоянием и безопасностью общества" и "подрывало бы уважение к закону".

Напомним, Леннона убили 8 декабря 1980 года. Чепмен пять раз выстрелил ему в спину, когда музыкант вместе с супругой Йоко Оно возвращался из студии звукозаписи.