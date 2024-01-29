Суд ограничил Алена Делона в дееспособности

Суд во Франции ограничил в дееспособности 88-летнего актера Алена Делона, вокруг состояние здоровья которого ведутся судебные разбирательства среди членов семьи и близкого окружения.

Суд во Франции ограничил в дееспособности 88-летнего актера Алена Делона, вокруг состояние здоровья которого ведутся судебные разбирательства среди членов семьи и близкого окружения.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV.

Актер по-прежнему может совершать самостоятельные действия, за исключением самых важных, таких как продажа недвижимости, ответственность за которые поручена специально назначенному судом представителю.

"Это очень радостное решение", - заявил Франк Бертон, адвокат Анушки Делон, дочери актера. Роль специального представителя также заключается в том, чтобы помочь Алену Делону с медицинским обслуживанием и выбором врача, отмечает телеканал.

Две недели назад сообщалось, что Делон прошел официальное медицинское освидетельствование. Его результаты не сообщались.

Состояние здоровья Делона в последнее время стало предметом разбирательств среди членов его семьи и близкого окружения. На прошлой неделе сообщалось, что прокуратура начала предварительное расследование после жалобы младшего сына актера Алена-Фабьена на свою сестру Анушку, которая якобы злоупотребляла неведением отца и его слабостью. Спутница Делона Хироми Роллен в свою очередь написала письмо в прокуратуру, в котором обвинила его детей в "попытке умышленного убийства" звезды французского кино.