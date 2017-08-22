Верховный суд Индии забрал у проживающих в стране мужчин-мусульман право на развод одним словом

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Верховный суд Индии заблокировал использование закона в рамках ислама после череды протестов со стороны населения.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, суд заблокировал закон на шесть месяцев. Он разрешал мусульманским мужчинам разводиться, просто произнеся или написав супруге три раза слово "таляк".

Мусульманские женщины, проживающие в Индии, заявляли, что мужчины злоупотребляли этим правом, используя для сообщения о разводе через "таляк" Skype и WhatsApp.

Отметим, таляк (от араб. развод‎) — процедура развода в исламе. Право объявить о разводе имеет муж, жена имеет право попросить о разводе через шариатского судью. Мужчина должен быть совершеннолетним, вменяемым и разводиться по собственной воле.