​Суд Франции узаконил "нейтральный пол"

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Французский суд вынес решение, в соответствии с которым граждане республики имеют право выбрать для себя "нейтральный пол".

Как передает Report, о беспрецедентной норме сообщило информагентство France Press со ссылкой на источник в прокуратуре.

По данным журналистов, основанием для появления новой половой категории стало необычное судебное разбирательство. 64-летний истец, которому при рождении был приписан мужской пол, через суд потребовал предоставить право выбрать "нейтральный пол". Разбирательство длилось несколько месяцев, но в итоге суд поддержал его требование. Отныне в официальных документах при определении гендерной принадлежности он может указывать "нейтральный пол".

Как отмечают юристы, постановление суда станет основанием для признания права на "нейтральный пол" для всех граждан республики, рожденных с двойными половыми признаками. Впрочем, представители французской прокуратуры отметили, что вердикт суда еще может быть обжалован.

Стоит также отметить, что категория "нейтральный пол" официально признается в Германии, Австралии, Новой Зеландии и Непале.