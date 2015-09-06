​Стюардессу-мусульманку уволили из-за отказа разливать алкоголь пассажирам

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Стюардесса-мусульманка Чари Стэнли была отстранена от работы в американской авиакомпании ExpressJet за отказ обслуживать пассажиров, заказывающих во время полета алкогольные напитки.

Как передает Report со ссылкой на CNN, когда девушка устраивалась на работу, она уведомила работодателя, что не сможет подносить спиртные напитки пассажирам на борту.

Стэнли пожаловалась на дискриминацию со стороны работодателя в Федеральную службу, подчеркнув, что она не должна выбирать между карьерой и религией.

Оказалось, кто-то из коллег подал на нее жалобу начальству, сославшись на ее внешний вид в хиджабе и нежелание разносить алкоголь.

25 августа компания ExpressJet направила своей сотруднице письмо-уведомление, в котором она отстранялась от работы на год, и посоветовала искать новое место.

В связи с этим мусульманская правозащитная организация намерена подать жалобу в комиссию по равным возможностям на рынке труда на авиакомпанию. Правозащитники считают, что компания нарушила права сотрудницы, когда внезапно отменили существовавшую договоренность о соблюдении религиозных предписаний.