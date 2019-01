Стрелки "часов Судного дня" показывают без двух минут полночь

© VOA https://report.az/storage/news/39300f212ee451326bc1aada2b534436/1bffb4a0-7e2c-40b8-b7a7-6aefe2694b66_292.jpg

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Стрелки символических часов Cудного дня, движение которых отражает уровень опасности ядерной войны и климатических угроз, оставили на прежней отметке.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщили авторы проекта Чикагского университета The Bulletin of the Atomic Scientists.

На данный момент часы показывают без двух минут полночь.

В издании пояснили, что принятое решение — это не знак стабильности, а серьезное предупреждение всему миру.

По мнению авторов проекта, "часы Судного дня сегодня так же близки к полуночи, как и в 1953 году, когда страх людей перед холодной войной, возможно, достиг наивысшего уровня".

Отметим, что время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки. Так, сама полночь будет означать момент ядерного катаклизма. В последние годы стрелки переводят только вперед.

В прошлом году стрелку передвинули ближе к концу света на 30 секунд (до 23:58) из-за обострения отношений между США и КНДР. Так близко к полуночи они не подходили со времен первого испытания водородной бомбы в 1953 году.