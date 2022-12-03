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Стоимость рождественского стола в Великобритании за год выросла на 22%

Стоимость рождественского стола в Великобритании за год выросла на 22% Рождественский ужин в Великобритании обойдется в текущем году на 22,5% дороже, нежели годом ранее.
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3 декабря 2022 г. 06:24
Стоимость рождественского стола в Великобритании за год выросла на 22%

Рождественский ужин в Великобритании обойдется в текущем году на 22,5% дороже, нежели годом ранее.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют представленные в пятницу подсчеты аналитической компании Mintec.

В рамках своего исследования эксперты оценили стоимость ингредиентов для основного мясного блюда из индейки или свинины, подаваемого с гарниром в виде картошки, моркови и пастернака, а также затраты на приготовление йоркширского пудинга (мука, молоко и яица) и рождественского пудинга (миндаль, изюм, сахар). Отмечается, что значительный рост цен объясняется нарушением цепочек поставок, вызванным военными действиями в Украине, пандемией ковида, последствиями выхода Великобритании из состава ЕС и высокой инфляцией в стране.

Согласно отчету Национальной статистической службы, инфляция в Соединенном Королевстве ускорилась в октябре до 11,1% в годовом исчислении, что стало самым высоким показателем с 1981 года. Основным фактором роста цен было названо повышение тарифов на электроэнергию.

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