Стоимость рождественского стола в Великобритании за год выросла на 22%

Рождественский ужин в Великобритании обойдется в текущем году на 22,5% дороже, нежели годом ранее.

Рождественский ужин в Великобритании обойдется в текущем году на 22,5% дороже, нежели годом ранее.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют представленные в пятницу подсчеты аналитической компании Mintec.

В рамках своего исследования эксперты оценили стоимость ингредиентов для основного мясного блюда из индейки или свинины, подаваемого с гарниром в виде картошки, моркови и пастернака, а также затраты на приготовление йоркширского пудинга (мука, молоко и яица) и рождественского пудинга (миндаль, изюм, сахар). Отмечается, что значительный рост цен объясняется нарушением цепочек поставок, вызванным военными действиями в Украине, пандемией ковида, последствиями выхода Великобритании из состава ЕС и высокой инфляцией в стране.

Согласно отчету Национальной статистической службы, инфляция в Соединенном Королевстве ускорилась в октябре до 11,1% в годовом исчислении, что стало самым высоким показателем с 1981 года. Основным фактором роста цен было названо повышение тарифов на электроэнергию.