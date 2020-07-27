Стивен Сигал хочет приобрести участок в России

Голливудский актер и режиссер Стивен Сигал во время посещения Республики Бурятия (Россия) сообщил, что интересуется программой "Дальневосточный гектар", по которой можно получить земельный участок

Голливудский актер и режиссер Стивен Сигал во время посещения Республики Бурятия (Россия) сообщил, что интересуется программой "Дальневосточный гектар", по которой можно получить земельный участок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба правительства Бурятии в понедельник по итогам пресс-конференции актера.

Стивен Сигал прилетел в Бурятию 21 июля с целью посетить озеро Байкал, Иволгинский дацан, познакомиться с культурой и традициями старообрядцев.

"Стивен Сигал не исключает своего участия в "Дальневосточном гектаре". Звезда Голливуда хотел бы заниматься в Бурятии обучением детей боевым искусствам и защищать Байкал", - говорится в сообщении.