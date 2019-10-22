Стивен Кинг превратит свой дом в музей ужасов

Знаменитый американский писатель Стивен Кинг намерен превратить свой дом в музей ужаса по мотивам своих произведений, передает Report со ссылкой на зарубежную прессу.

Он получил от властей официальное разрешение превратить свое поместье в штате Мэн в место, где будут собраны артефакты его многочисленных произведений. Музей будет принимать посетителей только по предварительной записи, а проживать они смогут в гостинице неподалеку.

Отмечается, что в доме смогут одновременно пребывать не более 5 поклонников таланта писателя.