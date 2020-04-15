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Статую Иисуса в Рио "одели" в халат врача в знак благодарности

​Статую Иисуса в Рио "одели" в халат врача в знак благодарности

© aleteia.org

Во время празднования католической Пасхи, известную статую Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро осветили в честь врачей всего мира, "надев" на нее медицинский халат и "написав" слова благодарности. 

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, видео преображения статуи разместили пользователи на Youtube.

Вначале на статуе появились надписи "спасибо" на разных языках народов мира, а затем на ней разместили проекции медиков, которые снимают с себя защитные маски и улыбаются. На руке Спасителя разместили фразу "Ficue Em Casa", означающую "Оставайся дома".

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