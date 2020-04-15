​Статую Иисуса в Рио "одели" в халат врача в знак благодарности

Во время празднования католической Пасхи, известную статую Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро осветили в честь врачей всего мира, "надев" на нее медицинский халат и "написав" слова благодарности.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, видео преображения статуи разместили пользователи на Youtube.

Вначале на статуе появились надписи "спасибо" на разных языках народов мира, а затем на ней разместили проекции медиков, которые снимают с себя защитные маски и улыбаются. На руке Спасителя разместили фразу "Ficue Em Casa", означающую "Оставайся дома".