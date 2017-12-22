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    Старейший житель Мексики умер в возрасте 121 года

    Мужчина утверждал, что сражался в армиях легендарного борца с диктатурой Эмилиано Сапаты

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Старейший житель Мексики Хесус Кастильо Ранхель скончался в одной из больниц штата Кинтана-Роо, ему был 121 год.

    Как передает Report, об этом сoобщает ТАСС.

    По предварительным данным, мужчина умер из-за дыхательной недостаточности, которая была вызвана воспалением легких.

    Хесус Кастильо Ранхель являлся последним дожившим до наших дней участником Мексиканской революции, которая произошла в 1910–1917 годах.

    Мужчина утверждал, что сражался в армиях легендарного борца с диктатурой Эмилиано Сапаты и Венустиано Каррансы.

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