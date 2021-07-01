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Старейший в мире мужчина раскрыл секрет долголетия

Старейший в мире мужчина раскрыл секрет долголетия 112-летний Эмилио Флорес Маркес из Пуэрто-Рико вошел в Книгу рекордов Гиннесса как старейший мужчина в мире из ныне живущих и раскрыл секрет долголетия. Как сообщает Report, об этом сообщается на сайте Guinness World Records.
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1 июля 2021 г. 15:28
Старейший в мире мужчина раскрыл секрет долголетия

112-летний Эмилио Флорес Маркес из Пуэрто-Рико вошел в Книгу рекордов Гиннесса как старейший мужчина в мире из ныне живущих и раскрыл секрет долголетия. Как сообщает Report, об этом сообщается на сайте Guinness World Records.

Маркес родился на северо-востоке острова Пуэрто-Рико 8 августа 1908 года. Мужчина был самым старшим из 10 детей в семье. Он работал на семейной тростниковый ферме, занимался поливом и сбором урожая.

Рекордсмен был женат в течение 75 лет, пока его супруга Андреа Перес не умерла в 2010 году. У них родилось четверо детей, двое из которых живы и продолжают заботиться об отце. Также у мужчины пять внуков и пять правнуков.

По словам пуэрториканца, секрет его долголетия в том, что он всегда выбирал любовь, а не ненависть. "Мой отец воспитал меня в любви и научил любить всех вокруг. Он научил меня и моих братьев и сестер делать добро и делиться", — сказал он.

Ранее самым пожилым мужчиной планеты был признан румын Думитру Комэнеску, который скончался на 112-м году жизни 27 июня 2020 года.

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Версия на английском языке World’s oldest man reveals longevity secret

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