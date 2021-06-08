Старейший шимпанзе мира умер в американском зоопарке

Самый старый самец шимпанзе, который жил в Соединенных Штатах, умер в зоопарке Сан-Франциско.

Самый старый самец шимпанзе, который жил в Соединенных Штатах, умер в зоопарке Сан-Франциско.

Как передает Report со ссылкой на издание Associated Press , ему было 63 года.

Шимпанзе по кличке Кобби привезли в зоопарк Сан-Франциско из Африки в 1960-х годах. По предварительным данным, незадолго до смерти примат заболел. Представители зоопарка считают, что смерть шимпанзе связана со старостью.

Официальные лица рассказали, что Кобби был неотъемлемой частью объединения популяции шимпанзе зоопарка Сан-Франциско.

В Международном союзе охраны природы классифицируют шимпанзе как приматов, которые находятся под угрозой исчезновения.

В администрации зоосада добавили, что средняя продолжительность жизни до 200 тыс шимпанзе, живущих в дикой природе, составляет 33 года. Их сородичи под присмотром человека могут прожить от 50 до 60 лет.