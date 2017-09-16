Старейший человек в мире скончался на Ямайке

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Издание Mirror сообщает о смерти самого старого человека в мире - 117-летней жительницы Ямайки Вайолет Браун.

Как сообщает Report со ссылкой на Ren.tv, женщина родилась в 1900-м году, когда остров еще являлся частью Британской Империи.

О смерти Браун сообщил премьер-министр островного государства Эндрю Холнесс. На данный момент не сообщается о причинах кончины Браун.

Напомним, что женщина получила статус старейшего человека после смерти итальянки Эммы Моран.