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    Старейший человек в мире скончался на Ямайке

    Женщина родилась в 1900-м году, когда остров еще являлся частью Британской Империи.

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Издание Mirror сообщает о смерти самого старого человека в мире - 117-летней жительницы Ямайки Вайолет Браун.

    Как сообщает Report со ссылкой на Ren.tv, женщина родилась в 1900-м году, когда остров еще являлся частью Британской Империи.

    О смерти Браун сообщил премьер-министр островного государства Эндрю Холнесс. На данный момент не сообщается о причинах кончины Браун.

    Напомним, что женщина получила статус старейшего человека после смерти итальянки Эммы Моран.

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