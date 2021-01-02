Старейшему жителю Земли исполнилось 118 лет

Кане Танака родилась 2 января 1903 года

2 января Кане Танака, старейшему жителю Японии, исполнилось 118 лет.



Как сообщает Report, информацию распространил местный телеканал NHK.



Сообщается, что Кане Танака родилась 2 января 1903 года. В 2018 году ей было присвоено почетное звание старейшего жителя Земли.



Согласно сообщению, ее участие в эстафете Факела Олимпийских игр в Токио запланировано на май 2021 года. 11 мая она примет участие в забеге на 200 метров на коляске.



Также было запланировано участие Танака в эстафете, которая была отложена из-за пандемии в 2020 году.



Летние Олимпийские игры 2020 года, перенесенные из-за коронавируса, пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.