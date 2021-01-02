Старейшему жителю Земли исполнилось 118 лет

2 января Кане Танака, старейшему жителю Японии, исполнилось 118 лет.
Как сообщает Report, информацию распространил местный телеканал NHK.
Сообщается, что Кане Танака родилась 2 января 1903 года. В 2018 году ей было присвоено почетное звание старейшего жителя Земли.
Согласно сообщению, ее участие в эстафете Факела Олимпийских игр в Токио запланировано на май 2021 года. 11 мая она примет участие в забеге на 200 метров на коляске.
Также было запланировано участие Танака в эстафете, которая была отложена из-за пандемии в 2020 году.
Летние Олимпийские игры 2020 года, перенесенные из-за коронавируса, пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.
Старейшему жителю Земли исполнилось 118 летСтарейшему жителю Земли исполнилось 118 лет Кане Танака родилась 2 января 1903 года
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2 января 2021 г. 11:14
https://static.report.az/photo/92930f5d-b2a0-3770-8e6a-d1dfcbfe4fcf.jpg
2 января Кане Танака, старейшему жителю Японии, исполнилось 118 лет.
Версия на английском языке World's oldest woman Tanaka Kane celebrates 118th birthday
Версия на азербайджанском языке Yerin ən yaşlı adamının 118 yaşı tamam oldu