О нас
Report Georgia
Аудио новости

Старейшему жителю Земли исполнилось 118 лет

Старейшему жителю Земли исполнилось 118 лет Кане Танака родилась 2 января 1903 года
Это интересно
2 января 2021 г. 11:14
Старейшему жителю Земли исполнилось 118 лет

2 января Кане Танака, старейшему жителю Японии, исполнилось 118 лет.

Как сообщает Report, информацию распространил местный телеканал NHK.

Сообщается, что Кане Танака родилась 2 января 1903 года. В 2018 году ей было присвоено почетное звание старейшего жителя Земли.

Согласно сообщению, ее участие в эстафете Факела Олимпийских игр в Токио запланировано на май 2021 года. 11 мая она примет участие в забеге на 200 метров на коляске.

Также было запланировано участие Танака в эстафете, которая была отложена из-за пандемии в 2020 году.

Летние Олимпийские игры 2020 года, перенесенные из-за коронавируса, пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке World's oldest woman Tanaka Kane celebrates 118th birthday
Версия на азербайджанском языке Yerin ən yaşlı adamının 118 yaşı tamam oldu

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Канаде нашли еще один таинственный монолит
В Канаде нашли еще один таинственный монолит
2 января 2021 г. 10:43
Старейшая в мире женщина отпраздновала 118-летие
Старейшая в мире женщина отпраздновала 118-летие
2 января 2021 г. 08:23
Названа причина закрытия проекта Дома-2
Названа причина закрытия проекта "Дома-2"
30 декабря 2020 г. 00:32
Мужчина вылечился от коронавируса и умер
Мужчина вылечился от коронавируса и умер
29 декабря 2020 г. 23:43
Скорбящий лебедь почти на час остановил десятки поездов
ФотоСкорбящий лебедь почти на час остановил десятки поездов
29 декабря 2020 г. 06:14
В Южной Корее начали испытания первого в мире мусоровоза на водородном топливе
В Южной Корее начали испытания первого в мире мусоровоза на водородном топливе
28 декабря 2020 г. 14:18
Названа самая красивая видеоигра 2020 года
Названа самая красивая видеоигра 2020 года
28 декабря 2020 г. 07:04
Немецкий пилот нарисовал в небе шприц
Немецкий пилот "нарисовал" в небе шприц
27 декабря 2020 г. 20:53
Ученый спрогнозировал сильные землетрясения по всей планете
Ученый спрогнозировал сильные землетрясения по всей планете
27 декабря 2020 г. 09:23
Азербайджан вошел в тройку самых оптимистичных стран мира
Азербайджан вошел в тройку самых оптимистичных стран мира
26 декабря 2020 г. 10:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi