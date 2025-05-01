Старейшая жительница планеты умерла в возрасте 116 лет

Старейшая жительница планеты, бразильская монахиня Ина Канабарру Лукас скончалась в возрасте 116 лет.

Старейшая жительница планеты, бразильская монахиня Ина Канабарру Лукас скончалась в возрасте 116 лет.

Как передает Report , об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на заявление Конгрегации сестер кармелиток бразильского города Порту-Алегри.

"Старейшая жительница планеты, бразильская монахиня Ина Канабарро Лукас, скончалась в среду в возрасте 116 лет", - отмечает агентство со ссылкой на заявление Конгрегации сестер кармелиток, в которой она проживала в городе Порту-Алегри.

Агентство напоминает, что Канабарру родилась 8 июня 1908 года. Ее стали считать самой пожилой жительницей Земли после смерти в декабре 2024 года жительницы Японии Томико Итооки, прожившей 116 лет.