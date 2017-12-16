Старейшая жительница Европы скончалась в Испании в возрасте 116 лет

© 112.ua

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Старейшая женщина Европы Ана Вела скончалась в доме престарелых в Барселоне спустя 1,5 месяца после своего 116 дня рождения.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Ана Вела, портниха по профессии, родилась в октябре 1901 году в муниципалитете Пуэнте-Хениль в Андалусии, она почти не страдала от проблем со здоровьем. В последние годы она превратилась в символ долголетия Испании. Одной из ее дочерей исполнилось 90 лет, а внуку — 65.

"Она скончалась в своей постели во сне, без страданий", — заявили изданию в доме престарелых, где жила женщина.

Ранее в апреле в Италии скончалась 117-летняя местная жительница Эмма Морано, которая на тот момент была самым пожилым жителем Европы и последней из живущих людей, родившихся до 1900 года. Таким образом, после ее кончины звание самого пожилого жителя Европы отошло к Ане Веле, которой на тот момент было 115 лет.