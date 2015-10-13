Станция метро "Низами" попала в пятерку самых красивых станций метро мира - ФОТО

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Издание "Вести Кавказа" опубликовало рейтинг самых красивых станций метро мира. В список также попала станция Бакинского метрополитена - "Низами", сообщает Report.

Станция метро "Бульвар Формоза" (Formosa Boulevard) в городе Гаосюн в Тайване отличается необычным оформлением из стеклянных панелей. Эта 4500-метровая работа считается самой большой работой из стекла в мире.

Яркую мозаику из сотен отдельных кусочков стекла создал художник Нарцисс Квольята (Narcissus Quagliata).

Благодаря эффекту калейдоскопа эта станция метро стала излюбленным местом для фото новобрачных, а также известной туристической достопримечательностью.

На куполе 30-метрового диаметра и общей площадью 660 кв. м раскрываются 4 темы человеческой жизни. Это "Вода" - чрево жизни, "Земля" - процветание и экономический рост, "Свет" - творческий дух и "Огонь" - разрушение и возрождение, послание любви и терпимости.

Станция метро "Толедо" в итальянском Неаполе также является одним из красивейших мест благодаря работе "Световые панели". Помимо того, что это очень красивая станция метро, это также одна из самых глубоких станций в Неаполе.

Над интерьером одной из самых глубоких в мире станций метро работали испанский архитектор Оскар Тускетц Бланка и южноафриканский художник Уильям Кентридж.

Если взглянуть на потолок Центрального вокзала в Нью-Йорке, который внесен к Книгу рекордов Гиннесса как вокзал с самым большим количеством платформ, то вы будете поражены его красотой.

Здесь 44 платформы и 67 путей, которые располагаются на двух подземных уровнях - 41 путь на верхнем уровне и 26 на нижнем.

Зал ожидания выполнен в роскошном стиле с арочными окнами и колоннами и напоминает сводчатый храм. Эта станция является одним из символов Нью-Йорка и туристической достопримечательностью.

Архитектурно станция московского метро "Комсомольская" - апофеоз сталинского ампира, отличающегося грандиозностью, помпезностью, сочетанием элементов классицизма, ампира и московского барокко.

В северном торце станции — лестница, ведущая в небольшой купольный аванзал. В куполе свода, украшенного золотой смальтой, изображена красная пятиконечная звезда с расходящимися во все стороны золотыми лучами.

Длинный и широкий коридор выводит из аванзала к эскалаторному тоннелю. Эскалаторный тоннель в свою очередь выводит в наземный вестибюль, общий для обеих станций узла. У этого вестибюля восьмиугольный объем под большим куполом. Купол украшен лепниной и фигурными барельефами трубящих горнистов.

Триумф советского народа в Великой Отечественной войне — ведущая тема архитектуры интерьеров станции. Величие этой патриотической темы отражено в грандиозном размахе пространственного построения подземного зала, в богатстве декоративного убранства, в яркости ее цветового и светового решения.

Потолок станции украшен восемью мозаичными панно из смальты и ценных камней. Они являются визуализацией речи И. В. Сталина, произнесенной на параде 7 ноября 1941 г.

Станция "Низами" - последняя станция первой очереди Бакинского метрополитена. Здесь начало линии метрополитена в Нагорную часть Баку, где расположены важные административные и научные центры.

"Низами" - станция глубокого заложения, оборудована эскалаторами. Расположена она рядом с памятником Освобожденной азербайджанке. Облицовка внешней части вестибюля станции, как бы встроенного в жилой квартал, окаймлена внизу карнизом из легких алюминиевых листов. В оформлении внутренней части станции применили лучшие образцы национальной архитектуры.

Станция "Низами", названная так в честь великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви, - одна из самых красивых станций Бакинского метрополитена. Возведена она по проекту народного архитектора СССР академика М. Усейнова. Подземный дворец украшают мозаичный портрет Низами и панно на темы из его произведений.