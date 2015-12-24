Станция Dawn сделала 3D-снимок поверхности Цереры

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Станция Dawn сделала трехмерные фотографии поверхности Цереры.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт НАСА, они были получены 10 декабря 2015 года с расстояния 385 километров от поверхности планеты.

Разрешение новых изображений составляет 35 метров на пиксель. Полученные снимки являются самыми качественными из сделанных станцией Dawn фотографий Цереры. На изображениях заметны различные геологические особенности карликовой планеты.

Церера открыта в 1801 году итальянцем Джузеппе Пиацци и названа в честь древнеримской богини плодородия. Диаметр карликовой планеты - 950 километров. Это самое крупное небесное тело в поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера.