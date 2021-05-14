Стало известно, почему люди видят сны

Американский нейробиолог Эрик Хоэл предложил новую гипотезу, объясняющую функциональное назначение сновидений

Американский нейробиолог Эрик Хоэл предложил новую гипотезу, объясняющую функциональное назначение сновидений. По мнению ученого, странность и галлюцинаторность снов — это не нейрофизиологический сбой, вызванный ошибками в нейронных сетях, а важная особенность, позволяющая мозгу обучаться, моделируя ситуации, выходящие за рамки повседневного опыта.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в журнале Patterns.

Вопрос о том, для чего человек видит сны, традиционно вызывает споры в научном сообществе. Вдохновленный методами искусственного интеллекта, используемыми для обучения глубоких нейронных сетей, Эрик Хоэл, доцент нейробиологии из Университета Тафтса предложил свою гипотезу, предполагающую, что сны помогают нашему мозгу обобщать повседневный опыт.

"Первоначальным источником вдохновения для глубоких нейронных сетей был мозг, — приводятся в пресс-релизе издательства Cell Press слова Хоэла. — Если вы посмотрите на методы, которые люди используют для машинного обучения, часто эти методы имеют поразительное сходство со снами".

"Существует невероятное количество теорий о том, почему мы видим сны, но я хотел бы обратить внимание на гипотезу, которая гласит, что именно переживание опыта во сне является причиной сновидений", — говорит ученый.

Эта гипотеза предполагает, что сны делают наше понимание мира менее упрощенным и более всесторонним.

"Именно необычность сновидений, их отличие от опыта бодрствования, придает им биологическую функцию", — пишет автор статьи.

В подтверждение своей точки зрения Хоэл приводит тот факт, что во сне часто всплывают ситуации, многократно повторяющиеся в реальной жизни. Ученый утверждает, что в этом случае срабатывает состояние переобучения, и мозг пытается обобщить задачу, создавая сны.

Отчасти, по мнению исследователя, функцию "искусственных снов" выполняют художественные фильмы и романы — они действуют как заменитель сновидений. Ту же роль играют технологии виртуальной реальности.

Отличие мозга от искусственных нейронных сетей заключается в том, что отключить обучение мозга невозможно, и если в жизни для этого недостаточно нового опыта, включаются сновидения. Таким образом, по мнению автора, мозг тренирует свои перцептивные и когнитивные способности и поддерживает свою производительность.