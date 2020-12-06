Стало известно, откуда появился загадочный монолит в американской пустыне

Американская арт-группа The Most Famous Artist заявила в Instagram, что именно она установила загадочный монолит в пустыне в американском штате Юта.

Американская арт-группа The Most Famous Artist заявила в Instagram , что именно она установила загадочный монолит в пустыне в американском штате Юта.

Как передает Report, более того, группа выложила в Instagram две фотографии, на которых мужчина работает над созданием обелиска. На своем сайте ребята заявили, что появившийся в Юте монолит можно купить за 45 000 долларов США. Доставка займет примерно четыре-шесть недель.

История про монолит началась с того, что сотрудники департамента общественной безопасности штата Юта обнаружили в пустыне сооружение из блестящего металла высотой в два человеческих роста. Через несколько дней монолит исчез по неизвестным причинам.

В конце ноября еще один таинственный монолит появился на востоке Румынии в районе города Пьятра-Нямц в нескольких метрах от руин дакийской крепости Петродава. Позднее и он также неожиданно исчез. Спустя какое-то время стало известно о появлении третьего загадочного монолита, он был обнаружен на вершине горы Пайн в городе Атаскадеро в штате Калифорния.