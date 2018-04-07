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    Сталлоне открыл мемориальную доску на скульптуре Рокки Бальбоа в Филадельфии - ФОТО

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Американский актёр Сильвестр Сталлоне вместе с мэром города Филадельфия Джимом Кенни открыли мемориальную доску на пьедестале статуи героя фильма "Рокки Бальбоа".

    Как передает Report, об этом написал Кенни в Twitter.

    "Мы всегда рады снова приветствовать Сильвестра Сталлоне в Филадельфии. Слай до сих пор боксирует, но он не пожалел своего времени для сегодняшней встречи с поклонниками у статуи Рокки!" - написал Кенни в Twitter.

    Сам Сталлоне также поблагодарил мэра города за то, что власти города помогли установить табличку, которая была изготовлена для монумента ещё 12 лет назад.

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