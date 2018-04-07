Сталлоне открыл мемориальную доску на скульптуре Рокки Бальбоа в Филадельфии - ФОТО

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Американский актёр Сильвестр Сталлоне вместе с мэром города Филадельфия Джимом Кенни открыли мемориальную доску на пьедестале статуи героя фильма "Рокки Бальбоа".

Как передает Report, об этом написал Кенни в Twitter.

"Мы всегда рады снова приветствовать Сильвестра Сталлоне в Филадельфии. Слай до сих пор боксирует, но он не пожалел своего времени для сегодняшней встречи с поклонниками у статуи Рокки!" - написал Кенни в Twitter.

Сам Сталлоне также поблагодарил мэра города за то, что власти города помогли установить табличку, которая была изготовлена для монумента ещё 12 лет назад.