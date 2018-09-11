Сталлоне объявил о скором запуске нового фильма про Рембо

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Сильвестр Сталлоне в ближайшее время приступит к работе над очередным - пятым по счету - фильмом о жизни и борьбе ветерана Вьетнамской войны Джона Рембо.

Как сообщает Report, об этом актер заявил у себя на странице в Instagram. "Приступаю скоро и очень взволнован. Мир, возможно, меняется, но не он", - подписал Сталлоне фотографию с изображением своего героя. Первый фильм про Рембо - "Первая кровь" - был снят в 1982 году. режиссером фильма выступил Тед Котчефф. Бюджет картины составил 15 миллрионов долларов, в мировом прокате "Рембо" собрал более 125 миллионов.