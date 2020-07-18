Стали известны самые безопасные страны для путешествий - СПИСОК

Стали известны самые безопасные страны для путешествий - СПИСОК

Самой безопасной страной для путешествий в 2020 году, согласно информации аналитического сервиса Numbeo, назван Катар.

https://static.report.az/photo/eb1010f3-153b-3100-9bca-d2de9b8d2d26.png https://static.report.az/photo/eb1010f3-153b-3100-9bca-d2de9b8d2d26.png

Самой безопасной страной для путешествий в 2020 году, согласно информации аналитического сервиса Numbeo, назван Катар. Как передает Report, полный отчет опубликован на официальном сайте организации. Тройку стран-лидеров по индексу безопасности возглавляет Катар с 88,1 баллом, второе место рейтинга принадлежит Тайваню с индексом 84,7, за ним следует ОАЭ (84,5). В десятку самых безопасных стран также вошли Грузия (79,5), Оман (79,4), Гонконг (79,1), Словения (79), остров Мэн (78,7), Швейцария (78,4) и Япония (78,3). Антирейтинг, по данным сервиса, возглавили Венесуэла. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook











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