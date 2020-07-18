Стали известны самые безопасные страны для путешествий - СПИСОК

Самой безопасной страной для путешествий в 2020 году, согласно информации аналитического сервиса Numbeo, назван Катар.
Как передает Report, полный отчет опубликован на официальном сайте организации.
Тройку стран-лидеров по индексу безопасности возглавляет Катар с 88,1 баллом, второе место рейтинга принадлежит Тайваню с индексом 84,7, за ним следует ОАЭ (84,5).
В десятку самых безопасных стран также вошли Грузия (79,5), Оман (79,4), Гонконг (79,1), Словения (79), остров Мэн (78,7), Швейцария (78,4) и Япония (78,3).
Антирейтинг, по данным сервиса, возглавили Венесуэла.