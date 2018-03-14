Стали известны подробности завещания основателя IKEA

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Стало известно, кому достанется солидное состояние основателя IKEA Ингвара Кампрада. Как передает Report со ссылкой на газету Dagens Nyheter, часть состояния Кампрада перейдет детям, а другая в различные проекты в Северной Швеции на развитие бизнеса.

"Ингвар Кампрад всегда интересовался провинцией Норрланд и часто бывал там. Он хотел, чтобы молодежь жила там и не была вынуждена уезжать оттуда", - рассказал глава IKEA Foundation Пер Хеггенес.

Напомним, основатель IKEA Ингвар Кампрад умер в Швеции в конце января.

С 1988 года он не управлял сетью, но продолжал оставаться старшим советником.

Компания IKEA представлена в 49 странах мира, продукцию можно купить в 411 магазинах.

Несмотря на то, что состояние Кампрада оценивалось в 3,5 миллиарда долларов, он был сторонником экономии и признавался, что использовал одну машину и предметы мебели больше 15 лет, летал только эконом-классом, печатал на двух сторонах бумаги и покупал одежду на блошиных рынках.