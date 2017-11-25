Стала известна судьба найденного в Турции тела генерала русской армии

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Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Тело генерала русской армии, найденного в турецкой провинции Ардаган, будет передано Польше.

Как передает Report со ссылкой на Haberturk, об этом сказал министр культуры и туризма Турции Нуман Куртулуш.

По словам министра, из-за того, что погибший 139 лет назад генерал русской армии поляк по происхождению, тело его будет передано родным в Польше.

“Мы переписывались с польской стороной по поводу выдачи его тела, получили их ответы. Тот факт, что это был генерал русской армии сильно интересует и российскую сторону. Но польская сторона требует, чтоб тело было похоронено в месте, которому оно принадлежит, в Польше. Возможно там будет воздвигнут мемориальный памятник,”- сказал турецкий министр.